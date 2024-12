Balzaretti: "Dybala miglior mancino della Serie A. Il suo futuro? Va capito in base al nuovo allenatore"

Federico Balzaretti, tornato nella Roma in veste di dirigente nei giorni scorsi, ha parlato ai microfoni di DAZN e si è soffermato sulla situazione di Paulo Dybala. Le parole dell'ex calciatore giallorosso: "È il miglior mancino della Serie A. Il valore del giocatore è straordinario ed è unico. Giocatori con quella qualità sono rari. Se dobbiamo fare un ragionamento sul suo valore e sull'impatto che ha sulla squadra non ci sono dubbi. Il futuro? Va capito anche in base a chi sarà il nuovo allenatore. La Roma ha ancora obiettivi importanti da raggiungere".