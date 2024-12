Mourinho risponde a Guardiola: "Io ho vinto in modo leale e pulito, senza affrontare 150 cause legali..."

José Mourinho e Pep Guardiola: lo scontro torna ad accendersi a distanza. Se in conferenza stampa l'allenatore del City aveva dichiarato: "Forse sono abbastanza simile a José, ma lui ha vinto tre Premier League, io sei", non è tardata ad arrivare la replica dello Special One: "Pep Guardiola ha detto una cosa, lui ha vinto sei trofei e io ne ho vinti tre, ma ho vinto in modo leale e pulito. Non voglio vincere affrontando 150 cause legali. Se perdo, voglio congratularmi con il mio avversario".