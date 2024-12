Manchester City, Guardiola e il riferimento a Mourinho: "Sono simile a José, ma lui ha vinto tre Premier League, io sei"

Pep Guardiola ad Anfield ha mostrato il numero "sei" mentre il pubblico intonava un coro secondo il quale sarebbe stato licenziato la mattina dopo. Nella conferenza stampa pre-Nottingham Forest, al tecnico del Manchester City è stato chiesto se anche per lui questo possa essere "l'inizio" della fine come fu per Mourinho, che in passato fece un gesto simile. La sua risposta: "Spero di no. Alla fine forse sono abbastanza simile a José, ma lui ha vinto tre Premier League, io sei".