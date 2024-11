Trigoria, ripresa verso il Bologna sotto gli occhi di Ghisolfi: Ndicka in gruppo (FOTO)

All'indomani del deludente pareggio per 1-1 contro l'Union Saint Gilloise, la Roma è subito tornata al lavoro al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista del match di domenica contro il Bologna. La squadra è stata divisa in due gruppi: allenamento normale per i giocatori che ieri non sono scesi in campo o hanno disputato pochi minuti, lavoro di scarico per chi è partito titolare. La buona notizia riguarda Evan Ndicka, il quale si è allenato con il gruppo dopo aver saltato la rifinitura prima della trasferta europea. Ad assistere alla seduta anche il responsabile dell'area tecnica Florent Ghisolfi.