Tottenham, ufficiale il rebranding del logo: "Creato grazie al contributo di giocatori, staff e tifosi" (COMUNICATO, FOTO e VIDEO)

Dopo Atletico Madrid e Ajax, anche il Tottenham ha deciso di cambiare lo stemma e di renderlo molto più semplice. Il club ha infatti tolto la scritta "Tottenham Hotspur" e ha lasciato solo lo storico 'galletto', che è stato però rinnovato. Il nuovo logo sarà visibile "in tutto lo stadio e lungo la Tottenham High Road nelle prossime partite casalinghe, a partire dal match contro la Roma di giovedì 28 novembre". Il ritorno al vecchio logo è una tematica affrontata costantemente dai sostenitori della Roma e la speranza non è mai scemata.

Ecco il comunicato degli Spurs: "Creato con il contributo di oltre 300 persone tra giocatori, staff e tifosi per comprendere appieno cosa significhi per loro il Tottenham Hotspur, la nostra nuova identità consente un approccio più giocoso e audace al marchio del Club attraverso la moltitudine di piattaforme su cui è ora presente, con particolare attenzione alla chiarezza negli ambienti digitali. Il famoso galletto è più orgoglioso che mai ed è supportato da una versione in silhouette, insieme alla reintroduzione del monogramma THFC e a nuovi colori, motivi e segni distintivi legati al patrimonio del club. Nel 2006 il Tottenham Hotspur ha compiuto un passo senza precedenti per modernizzare la propria identità, semplificando lo scudetto attorno al famoso galletto, che da allora si è imposto come icona minimalista e che ora è stato adottato anche da altri club. Abbiamo rimosso il testo curvo “Tottenham Hotspur” da sotto il galletto. Questo ci permette di aumentarne la scala in diversi ambienti e di essere orgogliosi di essere una vera icona del club".

