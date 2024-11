Ajax, dalla stagione 2025/26 torna lo stemma classico dopo 34 anni: "Era il desiderio della maggior parte dei tifosi" (COMUNICATO, FOTO e VIDEO)

L'Ajax accontenta i propri tifosi e decide di tornare dopo ben 34 anni allo storico stemma che rappresentò il club dal lontano 1928 al 1991. Il ritorno al vecchio logo è una tematica affrontata costantemente dai sostenitori della Roma e la speranza non è mai scemata. Per quanto riguarda i Lancieri, oggi è arrivato l'annuncio ma il cambiamento ufficiale avverrà a partire dalla stagione 2025/26 e resterà per sempre, come comunicato dall'Ajax. Il CEO della società olandese, Menno Geelen, ha spiegato i motivi della scelta: "Il 18 marzo l'Ajax celebrerà il suo 125° anniversario e i festeggiamenti includeranno l'annuncio del ritorno del logo classico. Sappiamo che la maggior parte dei nostri tifosi ha coltivato questo desiderio per anni e abbiamo ritenuto che il nostro 125° anniversario fosse il momento perfetto per restituire il logo classico ai nostri tifosi e a noi stessi. Inoltre, la storia ha dimostrato che diamo il meglio di noi quando rimaniamo fedeli al DNA dell'Ajax. Ecco perché stiamo facendo di tutto all'interno del club per mantenere questo DNA, dalla nostra filosofia calcistica ai nostri valori fondamentali. Il ritorno del logo classico simboleggia questo impegno e serve sia come tributo alla nostra ricca storia sia come ispirazione per il futuro, un futuro che si basa su tutto ciò che abbiamo di più caro del nostro club".

(ajax.nl)

