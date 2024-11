Rosella Sensi: "Montella alla Roma? Grande tecnico, ma non so in che contesto andrebbe ad allenare"

ADNKRONOS - Rosella Sensi, ex presidente della Roma dal 2008 al 2011, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'agenzia di stampa e si è soffermata sul possibile ritorno di Vincenzo Montella sulla panchina giallorossa. Ecco le sue parole: "Voglio bene a Vincenzo perché è stato un grande giocatore ed è un grande allenatore. Ma non so in che contesto si possa inserire, bisogna capire questo. E io il contesto non lo conosco, non so le cose interne della Roma e non mi permetto quindi di giudicare".

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE