Ligue 1, caos Lione: la DNCG annuncia ufficialmente il blocco del mercato e la retrocessione in via cautelare al termine della stagione (COMUNICATO)

Clamorosa decisione in Francia. Come annunciato dalla DNCG (l'organo che si occupa del monitoraggio e della supervisione dei conti delle società calcistiche professionistiche in Francia) tramite un comunicato, è ufficiale la pena inflitta al Lione a causa dell'elevato debito accumulato negli ultimi anni: il club sarà infatti sottoposto al controllo delle buste paga e avrà il mercato in entrata bloccato. Ma non è tutto, dato che l'OL è stato retrocesso in via cautelare in Ligue 2 al termine della stagione nel caso in cui non riuscisse a saldare tutti i debiti. Il Lione è attualmente quinto in classifica in campionato e in Europa League è in nona posizione con 7 punti in 4 giornate.

Ecco la nota: "Nell’ambito dell’inchiesta legata alla situazione dei club nella stagione sportiva 2024-2025, la Commissione di Controllo dei Club Professionistici ha adottato la seguente decisione in applicazione dell’articolo 11 del Regolamento DNCG:

LEGA 1 MCDONALD'S, OLYMPIQUE LYONNAIS: Controllo delle buste paga e blocco del mercato in entrata

Retrocessione in via cautelare al termine della stagione sportiva in corso".

