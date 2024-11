Italia, Tonali: "De Rossi è un'ispirazione per tutti. Lo ammiro come calciatore e persona"

Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e della Nazionale Italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della cerimonia della 'Hall of Fame del Calcio Italiano' e tra i vari temi trattati si è soffermato su Daniele De Rossi. Ecco le sue parole: "De Rossi è un'ispirazione. Forse più per Pisilli (presente in platea, ndr) che per me, ma tutti ammiriamo De Rossi. L'ho conosciuto anche di persona e lo ammiro come calciatore e come persona".