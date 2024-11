Giacinti entra nella 'Hall of Fame del Calcio Italiano': "Un sogno vestire la 9 della Nazionale"

Oltre a Daniele De Rossi, anche l'attaccante giallorossa Valentina Giacinti è stata ufficialmente inserita nella ‘Hall of Fame del Calcio Italiano’ e ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito alla premiazione. Ecco le sue parole: "Ho portato la maglia numero 9 della Nazionale perché per me ha un significato importante. Nella prima partita vista in TV c'era Bobo Vieri col 9 e già da piccola il mio sogno era essere una giocatrice della Nazionale con la 9. Sono molto contenta perché ho realizzato il mio sogno. Gol preferito? Quello del Mondiale forse è stato il più importante, ma anche quello con la Spagna, è stato il gol della rinascita. Molto importante, in quella occasione abbiamo voltato pagina".