Paulo Dybala si sta godendo alcuni giorni di relax in attesa della ripresa degli allenamenti a Trigoria (fissata nella giornata di mercoledì) e, secondo quanto riportato dal portale, si trova in Toscana, più precisamente in un resort a Montalcino. L'attaccante non è stato convocato dall'Argentina e sta recuperando dal fastidio muscolare che lo ha tenuto ai box contro il Bologna.

(montalcinonews.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE