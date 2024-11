D'Alema: "Ranieri grande persona, si è preso un macigno di responsabilità"

ANSA - Massimo D'Alema, ex presidente del Consiglio, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'agenzia di stampa nel corso dell'evento Bibenda 2025 e si è soffermato sul ritorno di Claudio Ranieri (premiato come Sommelier d'Onore durante la cerimonia) alla Roma. Ecco le sue parole: "Ranieri è una grande persona che si è preso in carico un macigno di responsabilità per la quale gli ho espresso tutta la mia solidarietà".