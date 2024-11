Bibenda 2025, Ranieri premiato Sommelier d'Onore: "Chiamato dopo una grossa grandinata, mi prenderò cura dei miei giocatori" (FOTO e VIDEO)

Serata particolare per il neo allenatore giallorosso Claudio Ranieri, invitato all'evento Bibenda 2025 (tenutosi all'Hotel Cavalieri e dedicato alla premiazione dei vini) e insignito del titolo di Sommelier d'Onore. Il tecnico ne ha approfittato anche per dedicare un pensiero alla sua Roma, chiamata a reagire dopo un'inizio complicato. Queste le sue parole: "Sono stato chiamato dopo una grossa grandinata e voi sapete quanto lavoro e quanta passione ci vogliono per rimettere a posto un territorio del genere. Curerò i miei giocatori con lo stesso amore che voi usate per ogni grappolo d’uva dopo una burrasca".

