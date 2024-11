Dahl eletto miglior giovane del campionato svedese 2024, la Roma: "Complimenti Samuel!"

Arrivato in estate a titolo definitivo dal Djurgården, Samuel Dahl non ha trovato molto spazio con la maglia della Roma fino a questo momento: il giovane terzino ha infatti debuttato in occasione del match contro il Bologna, mettendo in mostra alcune delle sue qualità. Il suo acquisto rappresenta principalmente un investimento per il futuro e grazie alle sue prestazioni in Allsvenskan è stato nominato miglior giovane del campionato svedese 2024. Tramite una nota ufficiale, la Roma si è complimentata con il classe 2003 per il traguardo raggiunto: "Samuel Dahl ha vinto il premio di miglior giovane del campionato svedese 2024. Arrivato in estate dal Djurgården, Samuel Dahl è reduce da una stagione con 15 presenze e 2 assist nell'ultimo campionato svedese. Il riconoscimento per il terzino è arrivato a dieci giorni dall'esordio in maglia giallorossa all'Olimpico, nel secondo tempo di Roma-Bologna.

Complimenti Samuel". (asroma.com) VAI AL COMUNICATO UFFICIALE