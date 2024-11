Arrivato in estate alla Roma dal Djurgården per rinforzare la fascia sinistra dei giallorossi, Samuel Dahl riceve un bel riconoscimento: il terzino classe 2003 è stato nominato giovane dell'anno dell'Allsvenskan, il massimo campionato svedese. Finora in giallorosso Dahl ha accumulato 29 minuti col Bologna in Serie A e una presenza con la Roma Primavera, mentre in Europa League non è presente in lista Uefa.

