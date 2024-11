Cosa dice il mercato delle scommesse sul futuro della Roma

Sembra il momento del sollievo per la telenovela drammatica giallorossa. Come da previsioni delle settimane scorse, Ivan Juric è stato esonerato e, con lui, si è aperta una nuova strada.

Dopotutto Juric, insediatosi a Roma dopo l’esonero di De Rossi a inizio settembre, era stato sin da subito etichettato, da tifosi e bookmaker, come “tappabuchi”. A tal punto che le quotazioni delle piattaforme di scommesse sul suo esonero erano scese persino sotto al 2.00.

Dopo qualche giorno in cui il seggiolino della Roma è rimasto vuoto, è stato il turno del fiato in gola: la caccia al sostituto non era più uno spettacolo dedicato esclusivamente agli appassionati di calcio, ma era entrato nel mirino delle scommesse.

Le previsioni sono impazzite, con nomi lanciati a destra e sinistra. Da Montella a De Rossi, fino ad Allegri, Lampard e Ranieri, con quest’ultimo che è sembrato sin da subito il più “papabile”.

C’era chi aveva già letto molto sull’esito di questa situazione, settimane fa. Guardando al mercato delle scommesse, era già possibile intuire gli sviluppi futuri e persino il “trionfo” di Ranieri.

Eppure, anche De Rossi era stato invitato a rinnovare prima del suo esonero. A ormai pochi punti dalla zona retrocessione e il terzo allenatore nel giro di tre mesi, c’è molto fumo e poco arrosto. Cosa ci dice il mercato delle scommesse, a riguardo?

Le scommesse e le quote esonero allenatore

Cercare di capire gli eventi di Trigoria degli ultimi mesi è diventato un po’ il gioco preferito di chi ama scommettere. Ranieri sembra essersi da subito insediato come “roccaforte” romana, l’uomo delle sicurezze, ma ci sono molti pronostici a riguardo dell’effettiva durata ed efficacia del trattamento “Ranieri-ter”. Dubbi provenienti da chi del leggere le situazioni ne ha fatto un’arte.

Gli appassionati di scommesse, infatti, spesso non hanno alcun interesse nel tifare per la squadra. Si limitano a leggere i dati che hanno a disposizione ed effettuare un pronostico, con la speranza di indovinare il risultato. Come nel caso di Juric, o Ranieri.

Così le quote di serie A si sono arricchite recentemente delle “quote esonero allenatore”, dove figurano ovviamente anche altre panchine oltre quella della Roma, come Monza o Venezia, ma dove niente ha saputo creare pathos come il susseguirsi di colpi di scena a Trigoria.

E ora, leggendo questo mercato, cosa sembra più probabile per i giallorossi?

Ranieri alla Roma, ma le quote scommesse sono scettiche

I migliori bookmaker online sono impazziti per intuire chi sarebbe finito a Trigoria. Se però Mancini sembrava il più vicino, alla fine è stato Ranieri, il “Sor Ranieri” a riprendersi la panchina giallorossa. Anche qui, i pronostici avevano già visto tutto con largo anticipo, seppure con qualche dubbio.

Le quote erano poi andate in picchiata già dopo l’incontro di Ranieri con i Friedkin, ben prima di arrivare alla firma di un vero accordo e la chiusura, momentanea, delle quote esonero per la panchina di Trigoria. Una tregua, la chiamerebbero alcuni.

Nonostante questo, però, gli scommettitori ancora hanno Roma nel mirino delle “panchine più a rischio”, come le definiscono i bookmaker.

Claudio Ranieri, anche nella conferenza stampa tenutasi il 15 novembre, ha parlato come un vero “pacere”. Citando le sue parole: “Si valuterà, si vedrà e poi si cercherà di sbagliare il meno possibile.”.

Dichiarazioni che, però, non calmano abbastanza le acque in zona scommesse, dove la Roma figura con quote tra il 4.00 e il 4.20 contro un, più favorito, Napoli quotato a 1.80.

Quella che manca, ora, è la condizione psicologica. Se Ranieri è davvero l’uomo “della pace” di Roma, al momento serve anche una rinnovata motivazione per i giocatori.

Ovviamente non si ferma neanche la previsione di un altro, eventuale, cambio allenatore per la stagione 2025 - 2026, dove Ranieri prenderà ufficialmente il ruolo di dirigente.

La situazione è confusa, al punto tale che persino lo stesso “Sor” ha firmato con qualche clausola extra per ultimare quello che alcuni chiamano il “Ranieri-Ter”, ma che neanche lui sembra sapere bene come e quanto durerà.

Con la Roma a soli 4 punti dalla zona retrocessione e una situazione non certo favorevole in panchina, le quote della Serie A si fanno sempre più interessanti, con buona pace della serenità dei tifosi romani.

Oltre i pronostici di calcio: cosa possiamo intuire dalla situazione

I pronostici ci dicono, quindi, che è presto per rilassarsi. Volendo fare un passo ulteriore, potremmo dire che guardare ad eventuali bonus scommesse sulle scommesse relative alla Roma, dovrebbe far intuire come diversi bookmaker abbiano già una loro idea sul futuro prossimo.

Le indiscrezioni, ad esempio, di una rivoluzione a Gennaio già messa in atto dalla nuova gestione di De Rossi. Il rinnovo in forse di Hummels, l’apparente dipartita di Zalewski ed El Shaarawy, così come l’andirivieni di molti nomi in entrata e uscita contribuiscono a un ambiente confuso e poco leggibile.

Leggere il futuro, purtroppo, non è possibile. Eppure analizzare le scelte di chi mette in gioco il proprio denaro potrebbe rivelarsi, al momento, il miglior modo di intravedere una minima logica in questo infinito susseguirsi di colpi di scena, apparentemente senza senso.