La Roma verso il Ranieri-ter. E a gennaio sarà rivoluzione

In attesa di sapere se Claudio Ranieri oggi diventerà per la terza volta l'allenatore della Roma, [...] una cosa intanto è certa: la rosa giallorossa alla fine del mercato di gennaio sarà diversa da quella che ha iniziato la stagione. In entrata le necessità sono note, lo erano già in estate quando Daniele De Rossi aveva chiesto un terzino destro titolare - voleva Bellanova, sono arrivati Saud e Sangaré - un vice Dovbyk (è rimasto Shomurodov) e un esterno alto a sinistra. [...] Quello che è mancato in estate, però, potrebbe non bastare a gennaio, perché è lunga la lista dei calciatori che potrebbero lasciare la Capitale. Il primo è sicuramente Paredes: ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugni, si è già promesso al Boca e potrebbe anticipare la partenza. [...]

Un'altra possibile partenza già a gennaio è quella di Hummels. [...] Molto dipenderà dal nuovo allenatore, ma se dovesse arrivare una chiamata il difensore di sicuro non si opporrebbe. E' ormai chiaro che anche Zalewski andrà via dalla Roma: il reintegro c'è stato, ma senza rinnovo. [...] In scadenza pure El Shaarawy: il suo contratto non sarà rinnovato, andrà via a fine stagione come successe lo scorso anno a Spinazzola. [...] Anche Pellegrini e Cristante potrebbero salutare. [...] A oggi, viste le difficoltà ambientali e la rottura coi tifosi, è più probabile la partenza che il rinnovo. [...]

(corsera)