Trigoria: l'8 ottobre alle 11 l'inaugurazione del "Giardino Nils Erik Liedholm" in via Gustavo D'Arpe (FOTO)

Bellissima iniziativa del Comune di Roma, che ha deciso di intitolare un giardino in via Gustavo D'Arpe allo storico allenatore della Roma Nils Liedholm, vincitore dello Scudetto 1982/83. L'inaugurazione si terrà l'8 ottobre (giorno in cui si celebrano i 102 anni dalla nascita di Liedholm) alle ore 11 e saranno presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dell'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato. Il parco si chiamerà "Giardino Nils Erik Liedholm" e tra gli invitati c'è anche Luca Di Bartolomei, figlio di Agostino: "Una cosa bellissima", il suo commento su X.

