Totti show a padel: il Capitano dà spettacolo palleggiando con la parte laterale della racchetta (VIDEO)

Al Conti Sport City, centro sportivo di Bruno Conti, sta andando in scena l'evento di padel "BOBO GRANDE SLAM VIP - Facciamo i Conti" organizzato da Prestito 24 e tra i numerosi ospiti presenti c'è anche Francesco Totti. Saranno ben 24 gli ex calciatori di Serie A che scenderanno in campo e tra loro ci sono 4 capitani, i quali formeranno le squadre e si sfideranno su 3 campi in contemporanea. Dopo aver rilasciato un'intervista in cui ha parlato anche di Roma e di De Rossi, il Capitano si è divertito sul campo e ha regalato spettacolo palleggiando con la parte laterale della racchetta e ottenendo ben 43 rimbalzi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prestito 24 (@prestito24.it)