Totti: "Amplificati problemi tra me e De Rossi, tutte chiacchiere... I fischi a Pellegrini e Cristante? Roma è esigente ma sono due grandi giocatori"

SKY SPORT - Francesco Totti torna a parlare e lo fa ai microfoni dell'emittente televisiva in occasione dell'evento organizzato nel centro sportivo di Bruno Conti. Il Capitano si è soffermato su numerosi temi tra cui la nuova Roma di Juric, l'addio di De Rossi e i fischi a Pellegrini e Cristante. Ecco le sue parole.

Ti aspettavi che Fonseca gestisse così bene la pressione?

"Fonseca è un grande allenatore. Milano non ti dà tanta possibilità ma lui è riuscito a capovolgere la situazione e a mettere tutti in riga. Penso stia facendo un buon cammino".

Che idea ti stai facendo del nuovo percorso di Juric?

"Juric è partito con il piede giusto, ha fatto due vittorie e un pareggio. Sappiamo tutti che Roma è una piazza particolare ed esigente e speriamo possa fare un buon percorso sia in campionato sia in Europa".

Hai sentito De Rossi?

"Sì, l'ho sentito come lo sentivo prima perché parliamo anche di vita privata e non solo di calcio. Poi hanno amplificato dei problemi tra di noi durante il percorso da allenatore ma siamo due amici e parlare è la normalità. Hanno creato un caso dicendo che lui diceva delle cose interne a Trigoria ma sono tutte chiacchiere... Parlavamo di tutt'altro e non di Roma".

I fischi a Pellegrini e Cristante?

"Roma è esigente, è una piazza particolare e difficile. Quando le cose non vanno bene arrivano i fischi e se non hai il carattere e le motivazioni giuste fai fatica. Stiamo parlando di due grandi giocatori che faranno bene alla Roma. Riconquistare la fiducia dei tifosi spetterà soltanto a loro in campo, il resto è secondario".