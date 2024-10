Nostalgia Roma: in vendita la maglia 1993 firmata Adidas (FOTO)

Con un'aria di nostalgia torna in vendita sul sito online la maglia griffata Adidas della Roma indossata nel 1993, che tra l'altro secondo le indiscrezioni dovrebbe essere una delle maglia prese come ispirazione per la divisa home della stagione 2025/26 e dovrebbe essere previsto un remake proprio della maglia del 1993 con lo storico sponsor Barilla.

Il sito ripropone proprio la divisa di quell'anno: sfondo rosso, dettagli arancioni, il Lupetto di Gratton sul petto e i due loghi dell'Adidas e di Barilla.

