Lazio, Lotito: "Le società sono ostaggio dei comportamenti sbagliati dei tifosi, servono nuove norme"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del Festival dello Sport organizzato a Trento e tra i vari temi trattati si è soffermato sul comportamento dei tifosi allo stadio. La società biancoceleste è stata infatti multata dalla UEFA con una sanzione da 45mila euro per il comportamento razzista dei suoi sostenitori in occasione del match di Europa League contro il Nizza e la Curva Nord rimarrà chiusa per un turno. Ecco le sue parole: "Il calcio necessita delle norme fondamentali per cambiare il sistema. Ora abbiamo le stesse regole per tutte le serie e non va bene. Come non va bene neanche la responsabilità della squadra sul comportamento dei tifosi, perché tiene le società in ostaggio dei comportamenti a volte studiati di alcune persone. Bisogna ragionare su su alcuni ambiti: come il posto nominativo negli stadi e norme che reprimono in modo drastico alcuni comportamenti. La prevenzione va fatta nelle scuole, facendo capire ai giovani che il calcio è bello, ma il mondo del calcio è rispetto delle regole. Venti persone fanno un saluto nostalgico e la società paga. Non possiamo essere ostaggi delle persone che adottano comportamenti sbagliati. Servono delle norme che reprimono in modo drastico i comportamenti non in linea con le regole. Quando c'erano le Olimpiadi in Grecia si fermavano le guerre. E' arrivato il momento di fare dei cambiamenti normativi".