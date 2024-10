Europa League: Curva Nord chiusa per un turno per razzismo. Multa di 45mila euro alla Lazio

La Commissione d'appello della Uefa, in merito alla gara di Europa League col Nizza, ha sanzionato la Lazio per il comportamento razzista dei suoi tifosi. La chiusura della curva Nord per una partita (settori 48 e 49) che era stata inflitta lo scorso 13 dicembre per quanto accaduto nella gara col Celtic, ma sospesa per due anni, ora diventa effettiva, e si aggiunge un ulteriore turno con la condizionale per un periodo di un anno.

A questo va aggiunta anche una multa di 45 mila euro. La società biancoceleste dovrà pagare anche un'ammenda complessiva di altri 21.500 euro fra accensione di fumogeni, lancio di oggetti e ostruzione dei corridori riservati al pubblico.