Carnevali: "Posto libero da CEO nella Roma? Fortunato chi lo occupa" (VIDEO)

Allo Stadio Olimpico sono presenti tante personalità del calcio per assistere alla gara di Nations League tra Italia e Belgio. Tra queste c'è anche Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo che è stato accostato di recente anche alla Roma per il ruolo da CEO, vacante dopo l'addio di Lina Souloukou. Intercettato dai cronisti Carnevali si è espresso in merito: "Nella Roma c'è un post libero da CEO? Fortunato chi lo occupa..."

