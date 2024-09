Nuovo Ceo: si parla anche di Carnevali

Aspettando il nuovo Ceo, sono due i dirigenti ai quali i Friedkin hanno demandato la gestione dell'area tecnica: il general manager Florent Ghisolfi [...] e il segretario sportivo Maurizio Lombardo. Ghisolfi, secondo la bene informata radio Trigoria, sta provando a guadagnare posizioni dopo le dimissioni della grande rivale: Lina Souloukou. Ma è chiaro che la Roma avrà presto un altro amministratore delegato.

Non Ryan Friedkin, il vicepresidente figlio di Dan, neanche ad interim. E attenzione, udite udite: uno dei nomi comparsi nelle consultazioni preliminari è italiano. Si tratta di Giovanni Carnevali, artefice del grande ciclo del Sassuolo. Non ci sono stati ancora contatti, a quanto pare, ma Carnevali è uno dei profili monitorati perché è stato suggerito al presidente. [...] Non è escluso che la proprietà possa inserire due figure nuove: un Ceo che erediti le mansioni di Souloukou e un uomo di calcio che possa servire da collante interno. [...]

(corsport)