VIDEO - Juric: "Roma grandissima occasione, quando capita non pensi al contratto"

Dopo l'esonero di Daniele De Rossi è Ivan Juric a guidare la Roma e domani esordirà contro l'Udinese allo Stadio Olimpico. Alla vigilia il tecnico giallorosso in conferenza stampa ha parlato anche di cosa rappresenta il club giallorosso nella sua carriera: "Sono tutte occasioni. Lavoro da 14 anni tra Primavera, vice, B e negli ultimi 8 anni in Serie A. Sicuramente la Roma è la squadra più grande che io abbia mai allenato. Senza nasconderlo è una grandissima occasione e quando capitano non pensi al contratto. Devi dimostrare che sei capace anche di guidare una grandissima squadra. Vedendo la rosa penso che si possa fare bene".