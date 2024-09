Conferenza stampa, JURIC: "Con De Rossi la squadra ha dimostrato di poter lottare con chiunque" (VIDEO)

Nella settimana che ha visto l'esonero di Daniele De Rossi e l'arrivo di Ivan Juric in giallorosso la Roma affronterà l'Udinese domani alle 18.00 allo Stadio Olimpico tra la contestazione dei tifosi. Oggi, alla vigilia della sfida, il nuovo allenatore giallorosso parlerà in conferenza stampa al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria intorno alle 15,00.

LIVE - La conferenza stampa di Ivan Juric alla vigilia di Roma-Udinese https://t.co/y5KYBYc77s — AS Roma (@OfficialASRoma) September 21, 2024

La proprietà vuole l'ingresso in Champions League. La sua analisi tecnica di questa squadra? Quali cambiamenti porterà?

"Soprattutto l'anno scorso con De Rossi la squadra ha dimostrato di poter lottare con chiunque. In questi 8-9 mesi abbiamo visto tanti concetti che mi piacciono, come l'aggressività, ci sono tanti spunti e poi dobbiamo cercare di amalgamare tutto".

Che partite sarà?

"L'Udinese ha dimostrato di aver cambiato mentalità, stanno esprimendo un bel calcio, è una delle squadre più forti in Serie A e sarà durissima affrontarla. Possono fare gol in mille modi e hanno una struttura fisica impressionante".

Il suo gioco è applicabile con questa rosa?

"Quello che ho visto l'anno scorso, nella prima fase di De Rossi, era una Roma molto aggressiva e mi sembrava che i giocatori potessero farlo. Bisogna riprendere questo discorso e lavorarci, più che forza fisica e forza è questione di posizione e conoscenze. Ho notato che ci vorrà un po' di tempo, ma sono convinto che la squadra può fare il pressing alto e può accettare certe situazioni. La mia idea è che questa caratteristica che mi piace tanto resti".

(continua)