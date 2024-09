VIDEO - Juric: "La squadra ha dato tutto per De Rossi, non ho percepito problemi"

In settimana si è conclusa l'avventura di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma e dopo l'esonero la dirigenza ha scelto Ivan Juric come successore. Oggi, alla vigilia della sfida contro l'Udinese, il tecnico si è presentato in conferenza stampa e ha parlato anche dello stato d'animo della squadra. "Penso che alla base degli esoneri ci siano sempre i risultati. Questo mi insegna la carriera: se non fai i risultati, rischi di essere esonerato e penso che sia successo questo a Roma - ha detto Juric -. La mia sensazione è che la squadra abbia dato tutto quello che aveva per l'allenatore, non percepisco problemi e mi sembra che non ci siano stati i problemi. Mi sembra che l'unica ragione siano stati i risultati, come per tutti gli allenatori del mondo".