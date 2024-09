VIDEO - Juric: "La situazione Zalewski si sta risolvendo nel modo giusto. Mi piace e può essere importante"

Alla vigilia di Roma-Udinese, in programma domani alle 18.00 allo Stadio Olimpico, Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa a Trigoria: arrivato in giallorosso per sostituire l'esonerato Daniele De Rossi, Juric ha parlato anche della situazione di Nicola Zalewski, ancora fuori rosa per scelta della società. "Penso che la cosa si stia risolvendo in modo giusto. Mi piace, vedremo. Ha cominciato ad allenarsi con la squadra e secondo me può essere davvero importante per lo sviluppo di tutta la stagione", le parole dell'allenatore.