“Superiamo gli Ostacoli”: la Roma trasmetterà conferenze stampa e inno in lingua dei segni

Altra buona iniziativa della Roma: il club giallorosso trasmetterà le conferenze stampa e l'inno in lingua dei segni per tutto il campionato. La nota ufficiale:

In occasione della Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni del 23 settembre, l’AS Roma annuncia ai suoi tifosi che riprenderà per tutto il campionato il servizio di traduzione L.I.S. delle conferenze stampa e dell’inno “Roma Roma” trasmesso allo stadio.

Il Club offrirà in tempo reale un servizio di traduzione simultanea delle conferenze stampa in lingua dei segni per gli spettatori sordi dei propri canali ufficiali, proseguendo così l’iniziativa avviata lo scorso anno grazie al prezioso contributo di Toyota Motor Italia e KINTO, che sostengono il progetto “Superiamo gli Ostacoli” dedicato al mondo della disabilità.

Il servizio di traduzione, che si avvale di un pool di interpreti facenti parte della community giallorossa e del “Gruppo Sordi Romanisti”, riprenderà dalla conferenza pre-gara di Ivan Juric di sabato 21 settembre, alla vigilia di Roma Udinese.

Il giorno successivo, in occasione dell’inno “Roma Roma” che precede il calcio d’inizio delle partite allo Stadio Olimpico, i maxischermi trasmetteranno la traduzione in L.I.S. del testo della canzone grazie all’opera dello stesso gruppo di interpreti. L’iniziativa dell’AS Roma - primo club di Serie A ad averla realizzata - è stata inaugurata in via sperimentale lo scorso anno per un solo match e sarà ora garantita per tutto il campionato per consentire agli spettatori di vivere sempre in maniera inclusiva uno dei momenti più attesi ed emozionanti per il tifoso giallorosso.

Con queste due attivazioni, l’AS Roma e il Gruppo Toyota – ispirandosi ai principi sanciti dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite – vogliono contribuire a promuovere il riconoscimento legale delle lingue dei segni nazionali e di un’educazione di qualità in un’ottica bilingue per garantire il pieno sviluppo e la piena realizzazione dei diritti umani delle persone sorde.

(asroma.com)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE