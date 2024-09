Stadio Roma: rinviata al 18/10 l'udienza sulla causa intentata da un residente di Pietralata

Aggiornamenti per quanto riguarda lo Stadio della Roma che sorgerà nella zona di Pietralata. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Alessio Di Francesco, è stata rinviata al 18 ottobre l'udienza del Tribunale Civile che era in programma questa mattina sulla causa intentata da un residente della zona per impedire l'accesso nelle aree in suo possesso. La persona in questione è una di quelle sgomberate prima di metà agosto.

