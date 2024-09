Sabatini: "Spero che la Roma offra a Totti un ruolo dirigenziale, è un posto che gli spetta di diritto"

ADNKRONOS - Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, ha rilasciato un'intervista all'agenzia di stampa e tra i vari temi trattati ha voluto fare gli auguri a Francesco Totti per il suo 48esimo compleanno: "È un augurio importante perché si avvia a un'età che è sempre molto leggera, 48 anni sono pochi, però lo porta ad un bivio della sua vita. Mi auguro che la Roma gli offra un futuro dirigenziale. La Roma ha bisogno di una bandiera? È un posto che spetta di diritto a Francesco".

Roma-Athletic?

"Primo tempo bene, un po' meno nel secondo ma la squadra non ha ancora una condizione fisica strepitosa. C'è bisogno di qualche partita. Però complessivamente, se non prendono questo stupido gol, sarebbe stata una bella vittoria. I baschi sono sempre difficili da affrontare".

Hummels ancora non ha esordito.

"Certamente lo inseriranno, ma aspetteranno anche di avere delle risposte a livello prestativo, atletico, perché non ha fatto la preparazione ed ha 38 anni, quindi è ovvio che un po' di tempo gli serve, ma è certo che Hummels potrebbe essere decisivo per la Roma. Dybala è rimasto a Roma? È solo un valore aggiunto e basta. È un campione, forse l'unico in questo momento, quindi il fatto che sia rimasto sarà un vantaggio per tutti".

Torino e Udinese in vetta al campionato?

"È un campionato strano ma il risultato del derby di Milano chiaramente rimette tutto a portata di mano per tutte le squadre forti, compreso il Napoli e la Roma, ma sarà sicuramente un campionato divertente".