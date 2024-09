L'UEFA ammette l'errore di Taylor in Spagna-Germania: "Il fallo di mano di Cucurella? Era rigore, il braccio del difensore era largo"

Si riapre il caso legato al clamoroso errore dell'arbitro Anthony Taylor durante Spagna-Germania, match valido per i quarti di finale di Euro2024. Oltre ad aver graziato ripetutamente Toni Kroos, già ammonito e autore di numerosi falli, il fischietto inglese è tornato a far parlare di sé dopo il pessimo arbitraggio nella finale di Europa League tra Siviglia e Roma a causa di un netto rigore negato alla Germania: al minuto 107 Musiala calcia a botta sicura e la palla colpisce il braccio largo di Cucurella, in una dinamica davvero simile a quanto accaduto a Budapest in occasione del cross di Matic e del tocco falloso di Fernando. Per arbitro e VAR entrambe le azioni furono giudicate regolari ma, come svelato dal sito spagnolo, la UEFA ha ammesso l'errore commesso da Taylor durante Spagna-Germania, specificando in un comunicato come a sbagliare siano stati sia l'arbitro sia il VAR: "Secondo le ultime linee guida UEFA, il contatto mano-palla che ferma un tiro in porta dovrebbe essere punito più severamente e nella maggior parte dei casi dovrebbe essere assegnato un calcio di rigore, a meno che il braccio del difensore non sia molto vicino al corpo o sopra il corpo. In questo caso, il difensore ferma il tiro in porta con il braccio, che non è molto vicino al corpo, rendendo la figura più grande, quindi si sarebbe dovuto assegnare un calcio di rigore. Per Cucurella non sarebbe stata necessaria alcuna sanzione disciplinare".

