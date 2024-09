Hermoso e l'indizio sul numero di maglia: l'autografo del difensore con il '22' (FOTO)

È appena atterrato all'aeroporto di Fiumicino Mario Hermoso, il nuovo acquisto della Roma. Il difensore centrale spagnolo arriva a parametro zero dopo la conclusione dell'esperienza all'Atletico Madrid e ora svolgerà le visite mediche e firmerà un contratto triennale. Accolto da circa 20 tifosi, Hermoso ha svelato un dettaglio interessante riguardante il suo possibile numero di maglia in giallorosso: il calciatore ha infatti firmato alcuni autografi e, oltre alla sua sigla, ha scritto il '22'. Il giocatore è molto legato a questo numero e lo indossa dalla stagione 2017/18, motivo per cui potrebbe sceglierlo anche alla Roma dato che il 'vecchio proprietario' del 22, Houssem Aouar, si è trasferito in Arabia Saudita.