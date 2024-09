Calciomercato Roma: Hermoso arriverà a Fiumicino alle 14:05

È fatta per Mario Hermoso: lo spagnolo ex Atletico Madrid sarà il nuovo rinforzo per la difesa giallorossa. Come riferisce Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, il centrale arriverà a Fiumicino alle 14:00 per iniziare la sua nuova avventura in giallorosso.

#Calciomercato | @OfficialASRoma, Hermoso arriverà a Fiumicino alle 14:00. — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 1, 2024

Alle 14:05 l'arrivo a Fiumicino, poi visite mediche e firma. Come riferisce Filippo Biafora de Il Tempo, lo spagnolo arriverà in Italia con il volo Ita AZ61.