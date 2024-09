FOTO - De Rossi ritrova il suo idolo: lo scatto tra il tecnico giallorosso e Roy Keane

Daniele De Rossi ritrova il suo idolo. Nella giornata di ieri, infatti, l'attuale allenatore della Roma ha avuto l'occasione di incontrare Roy Keane presso il ristorante "Core de Roma", in via Vetulonia. L'ex calciatore dello United, idolo da sempre di De Rossi, si trova nella Capitale per prendere parte alla registrazione di una serie televisiva. Sui social sono stati condivisi alcuni scatti dell'incontro.

Daniele De Rossi e Roy Keane da Core de Roma è la cosa più bella che potrete vedere oggi . pic.twitter.com/z6VFVCmbnM — Meo Pinelli (@meopinelli) September 6, 2024