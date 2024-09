Sorpresa per De Rossi, a Roma c'è Roy Keane: l'allenatore giallorosso incontra il suo idolo (sotto casa di Totti)

Daniele De Rossi incontra l’idolo Roy Keane e altre leggende del calcio al ristorante Core de Roma in via Vetulonia, la più giallorossa delle strade della Capitale, dove nasce e cresce Francesco Totti. Merito di una serie Sky Uk chiamata The overlap, condotta dall’ex Manchester United insieme a Jamie Carragher, Ian Wright e Gary Neville. [...]

Fa scintillare il sorriso di Daniele, specchio di un'emozione inedita. Negli occhi dell'irlandese rivede se stesso. Era e resta il suo modello: "L'unica persona al mondo a cui ho chiesto una foto, perché con Maradona ero troppo imbarazzato, ma con Roy non ho resistito", raccontava il tecnico giallorosso qualche anno fa.

(roma.repubblica.it)

