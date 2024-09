Dopo aver acquistato le quote di maggioranza dell'Everton, i Friedkin pensano già al primo cambiamento. Secondo quanto riportato dal portale britannico, Dan avrebbe individuato l'ex commissario tecnico dell'Inghilterra Gareth Southgate come possibile sostituto in caso di esonero di Sean Dyche. L'attuale allenatore dei Toffees è sotto osservazione e le prossime partite saranno decisive per il suo futuro.

