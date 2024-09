Dagli Stati Uniti, Friedkin-Everton: trattativa in fase avanzata

La famiglia Friedkin è vicina all'acquisizione dell'Everton, club di Premier League in grave crisi finanziaria. Secondo quanto riportato dal periodico americano, infatti, l'accordo tra il gruppo texano e Farhad Moshiri, attuale proprietario che detiene il 94% del club, è in fase avanzata. I Friedkin sono tornati alla carica dopo il fallimento della trattativa tra il club di Liverpool e 777 Partners, superando anche la concorrenza del magnate americano John Textor, il quale avrebbe prima dovuto vendere le proprie quote nel Crystal Palace. Il regolamento, infatti, vieta ad un proprietario di possedere azioni in più di una squadra di Premier League. Dopo Roma e Cannes, dunque, la famiglia Friedkin è pronta a sbarcare anche in Inghilterra.

