Durante la trasmissione '360°', Mario Balotelli commenta in maniera particolarmente dura la notizia che riportava i dubbi di Zalewski verso il trasferimento al Galatasaray: "In Italia pensano che la Turchia faccia ca**re. Ma se la Roma gioca contro il Galatasaray ne becca cinque di gol...E la Roma per me è pure forte, cominciate a guardare gli altri campionati".