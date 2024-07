Soulé: l'abbraccio con Ghisolfi all'arrivo a Roma (VIDEO)

Una notte di ordinaria follia a Fiumicino. Oltre 400 tifosi aspettano fino alle 22 all'aeroporto per dare il loro benvenuto a Matias Soulé, nuovo acquisto della Roma. Tra loro, intorno alle 21, si è fatto largo, non senza fatica, anche Florent Ghisolfi, arrivato a Fiumicino per accogliere l'argentino.

In un video, si vedono i due abbracciati sulla scala mobile poco prima che Soulé assaggi per la prima volta l'amore dei romanisti all'uscita dall'aeroporto.