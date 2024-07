Fiumicino: anche Ghisolfi ad attendere Soulé. Oltre 200 tifosi all'aeroporto, arrivo previsto alle 22 (FOTO e VIDEO)

DA FIUMICINO A. FERRANTE - Roma-Soulé, ormai ci siamo. Nelle prossime ore, infatti, il talento argentino sarà a tutti gli effetti un calciatore giallorosso: il classe 2003 è atteso nella Capitale in serata e nella giornata di domani svolgerà le visite mediche. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta.

LIVE

21.30 - Cresce l'attesa per l'arrivo di Soulé, coi tifosi presenti che si preparano ad accoglierlo con cori dedicati.

20.50 - Mentre cresce il numero dei tifosi, ormai più di 200, a Fiumicino arriva anche Florent Ghisolfi per accogliere il nuovo acquisto della Roma. Bagno di folla per il responsabile dell'area tecnica, travolto dall'entusiasmo dei tifosi che chiedono l'arrivo anche di Dovbyk.

20:10 - A causa di un ritardo, il volo di Matias Soulé atterrerà a Fiumicino alle 22. Intanto cominciano ad arrivare i primi tifosi pronti ad accogliere l'argentino: sono circa 50, ma in aumento, i romanisti presenti.

18:36 - Matias Soulè è arrivato all'aeroporto di Torino Caselle e si accinge a imbarcarsi in direzione Roma Fiumicino. L'ex bianconero è pronto a vestire la maglia giallorossa dopo le visite mediche e la firma del contratto.

16:51 - Come confermato da Fabrizio Romano, Roma e Juventus hanno firmato tutti i documenti per il trasferimento di Soulé. Il calciatore atterrerà nella Capitale stasera e domani firmerà il contratto che lo legherà ai giallorossi per i prossimi cinque anni.

Statement signing for Friedkin family as Soulé will land in Roma tonight and sign five year deal tomorrow. pic.twitter.com/HuvAmLsD4Q

??✍? AS Roma and Juventus have signed all docs for Matias Soulé deal.

16:23 - Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, le due società hanno sistemato anche gli ultimi dettagli formali: Soulé arriverà nella Capitale in serata.

16:20 - Soulé atterrerà all'aeroporto di Fiumicino alle ore 21.

LR24

11:50 - A confermare il programma di domani anche il giornalista Fabrizio Romano.

???? AS Roma have booked medical for Matias Soulé on Monday, then he will sign five year contract as expected.

Contacts with Girona to follow starting from tomorrow, AS Roma will submit first proposal for Tema Dovbyk.

?? Dovbyk has agreed on contract terms, up to the clubs. pic.twitter.com/fVXHgSug5h

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2024