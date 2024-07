Non si placa il fastidio dei tifosi per la tuta con "troppo celeste" realizzata da Adidas per la Roma. La motivazione legata al riferimento al murale ad Ostiense non è bastata a giustificare l'inserimento di un colore, verde acqua nella versione ufficiale, fin troppo simile a quelli che richiamano a società decisamente lontane, se non opposte, alla Roma.

E per questo motivo, sulla piattaforma change.org, è stata lanciata una petizione che chiede alla Roma e all'Adidas di ritirare il prodotto.

