Caos per la nuova felpa ma richiama Ostiense

Si è aperto ieri un caso diplomatico tra l'Adidas e la tifoseria romanista. [...[ Ieri il club giallorosso sul proprio sito ha presentato i nuovi kit d'allenamento: dalle felpe alle maglie fino ad arrivare alle tute. Sul sito dell'Adidas, però, è stata messa in vendita anche una felpa che ha scatenato il "caos" social tra i tifosi. Oltre al colore rosso e alcuni inserti in oro tra cui il lupetto di Gratton, è presente una fascia con un colore non gradito (eufemismo) ai romanisti. Un celeste che appartiene più ai rivali laziali che ai colori naturalmente della Roma. [...]

Le maglie della nuova stagione richiameranno il quartiere storico di Testaccio, un omaggio a uno dei luoghi simbolo del romanismo e della storia del tifo giallorosso. [...] Ecco, e così, anche questa ormai famosa felpa simboleggia un quartiere romano. Anzi, un murale. Quello "antinquinamento" di Ostiense creato dallo street artist Federico Massa, alias Iena Cruz, che rappresenta un airone tricolore, specie in estinzione, in lotta per la sopravvivenza. [...] La felpa - come rivelato da Adidas - si basa proprio sui colori principali del murale, quindi le varie tonalità di un verde acqua utilizzate dallo street artist. [...] Quindi il problema, a quanto pare, è nato soltanto graficamente, con immagini caricate sul sito dell'azienda tedesca e che hanno in qualche modo stravolto il colore originale della felpa. [...]

(corsport)