Intrecci di calciomercato: la Roma potrebbe ritrovare Turki Alalshikh per Pubill. A ottobre a Trigoria per lo sponsor Riyadh Season

Gli incroci del calciomercato a volte prendono strade curiose, come quella che vedrebbe la Roma in trattativa con l'Almeria per Pubill, terzino destro classe 2003 che ieri sera è tornato in auge tra i candidati per i giallorossi. Recapitare i contatti non sarà un problema, considerando che il proprietario dell'Almeria, retrocesso nell'ultima stagione, è Turki Alalshikh, lo scorso ottobre a Trigoria (come da foto) per siglare l'accordo di sponsorizzazione che ha portato Riyadh Season sulle maglie della Roma.