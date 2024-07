Calciomercato Roma: domani appuntamento per Pubill, c'è anche il Bologna. Inserimento dell'Aston Villa su Assignon

L'infortunio al ginocchio subito da Holm, riporta il Bologna alla ricerca di un terzino destro e tra i nomi cercato c'è quello di Marc Pubill, classe 2003 dell'Almeria che è stato accostato anche alla Roma nelle scorse settimane.

Come scrive l'esperto di calciomercato, infatti, su Pubill ci sono anche la Roma e il Newcastle.

Subito dopo, l'aggiornamento dello stesso esperto di mercato riporta come la Roma abbia fissato per domani un incontro proprio per Pubill. I giallorossi potrebbero dunque accelerare per il terzino destro spagnolo dopo che l'Aston Villa si è inserita su Assignon.