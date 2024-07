FOTO e VIDEO - Le prime immagini di Le Fée in giallorosso: dall'arrivo al primo allenamento. Indosserà la 28

Enzo Le Fée è giallorosso: il centrocampista arriva a titolo definitivo dal Rennes per rinforzare la rosa a disposizione di Daniele De Rossi. Il francese è sbarcato due giorni fa nella Capitale per sostenere le visite mediche prima di apporre la firma sul contratto con il club giallorosso. E la Roma sui social mostra il suo primo giorno in giallorosso: dall'arrivo alla scoperta del Fulvio Bernardini fino alla scelta del numero di maglia, la 28. Oggi, invece, Le Fée ha lavorato per la prima volta in gruppo a Trigoria agli ordini di De Rossi.