Ritiro Roma: prima seduta per Le Fée a Trigoria. De Rossi: "Punta" (FOTO e VIDEO)

Dopo l'arrivo a Roma due giorni fa per effettuare le visite mediche, da oggi Enzo Le Fée è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. E nel pomeriggio Daniele De Rossi ha abbracciato per la prima volta in campo il nuovo rinforzo per il centrocampo: Le Fée, infatti, è stato accolto dai compagni e ha sostenuto la prima seduta sui campi del Fulvio Bernardini, iniziando così il suo ritiro in giallorosso.

"Va bene, va bene, va bene": nel primo allenamento di Le Fée si avvertono dal video pubblicato dalla Roma anche le prime indicazioni di De Rossi al francese. E ancora: "Andiamo, bravo", "punta, punta, ok, bravi" dice De Rossi. Poi il tecnico ripete "punta Paulì, bravo" in riferimento a Dybala. "Bravo Suga, bravissimo. Ok questo è, vale così": il suggerimento in questo caso è per Sugamele in marcatura su Le Fée."Ok, va bene, calmo. Va bene, bello, bello", conclude il tecnico giallorosso.