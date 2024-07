Bonucci: "Il futuro di Chiesa? Deve capire cosa vuole. Ha bisogno di fare uno step di crescita e spero che accada alla Juventus" (VIDEO)

SKY SPORT - Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus e della Nazionale, ha rilasciato un'intervista all'emittente televisiva e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sul suo ex compagno di squadra Federico Chiesa, obiettivo di mercato della Roma. Ecco le sue dichiarazioni.

Vedi Chiesa lontano dalla Juventus?

"Non lo so. Credo che anche lui debba farsi un esame interiore e capire cosa vuole. Negli ultimi anni ha avuto difficoltà fisiche e caratteriali, ora ha bisogno di fare un step di crescita per diventare un giocatore top. Mi auguro che sia alla Juventus, ma spero che capisca questo step di crescita, altrimenti il resto della carriera potrebbe diventare difficile".

VAI AL VIDEO