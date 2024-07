Scacco Chiesa: il tempo passa e agevola Fede

Federico Chiesa in questo momento non ha fretta, non ha l'impellente necessità di conoscere il proprio futuro. [...] Adesso per lui c'è una situazione di serena attesa: ha deciso di valutare con calma il suo futuro dopo le nozze. E' chiaro che il passare del tempo rappresenta una sorta di alleato per chi gli sta vicino e sta trattando il suo cartellino con lo stipendio. Ma non si può dire lo stesso della Juventus. [...] Se oggi infatti i bianconeri chiedono ancora 20 milioni per l'attaccante classe '97, è chiaro che tra qualche settimana potrebbero essere costretti a scendere ancora. [...]

Per questo Giuntoli spera sempre in qualche affondo dall'estero o di qualche società, come il Newcastle o il Bayern Monaco, in buoni rapporti con l'entourage del ragazzo. [...] A Chiesa poi, si sa, non dispiaceva e non dispiace l'idea Roma. Considera di avere un feeling con De Rossi, con il quale ha avuto modo di parlare e confrontarsi negli ultimi mesi. [...] Non ha preclusioni verso una squadra in particolare: semplicemente, dopo una stagione comunque difficile, vuole essere valorizzato tatticamente nel ruolo di attaccante esterno. [...]

(corsport)